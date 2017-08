Dedeman, lider național în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, cu capital integral românesc, a deschis miercuri, 2 august, noul magazin din Iași. Acesta înlocuiește unitatea din zona Manta Roșie, una dintre primele inaugurate de companie, în noiembrie 2004. Noul magazin din Iași, ridicat pe Bulevardul Primăverii printr-o investiție de 16,5 milioane de euro, are o suprafață de peste 15.000 mp, de două ori mai mare decât magazinul pe care îl înlocuiește. Parcarea proprie a magazinului este și ea adaptată pentru un număr mai mare de clienți, fiind amenajate 440 de locuri de parcare.

Magazinul are mai mult spațiu de expunere pentru toate raioanele, seră extinsă pentru raionul grădină, game noi de electrocasnice și un nou serviciu, cel de confecționare perdele. Magazinul din Iași – Bulevardul Primăverii este cea de-a treia investiție inaugurată în acest an de Dedeman iar planurile de extindere a rețelei vor continua în această toamnă cu deschiderea magazinului din Turda. Dedeman are, în prezent, 47 de magazine în rețeaua națională, două centre logistice, un parc auto propriu și peste 9.800 de angajați. Suprafața unui magazin este între 7.500 – 18.000 mp. „Prin înlocuirea magazinului din Manta Roșie cu această nouă investiție dorim să le oferim clienților noștri un magazin mai accesibil, mai bine structurat și organizat, un mediu plăcut în care să găsească mai ușor inspirație și soluții pentru toate planurile lor. Din păcate, deși a trecut prin numeroase procese de modernizare, fostul magazin nu mai putea fi adus la standardele noastre actuale, iar noi am dorit ca toți clienții noștri să beneficieze de această experiență îmbunătățită.”

