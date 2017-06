Economie Dedeman a cumpărat clădirile de birouri AFI Park București de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Președintele companiei Dedeman Bacău, Dragoș Pavăl, a semnat cu israelienii din compania Africa Israel acordul pentru achiziția clădirilor de birouri AFI Park de lângă mall-ul AFI Palace Cotroceni – București. Valoarea tranzacției – scrie Ziarul Financiar – a fost de aproape 164 de milioane de euro și a fost supranumită „tranzacția anului în România”, cea mai mare tranzacție realizată vreodată pe piața românească de birouri. Dedeman preia, inițial, clădirile AFI Park 1, 2 și 3, contra sumei de 86,5 milioane de euro. Analiștii pieței imobiliare de la noi apreciază că intrarea lui Dragoș Pavăl pe acest sector ar marca apariția unui nou mare jucător pe piața de office, dominată în prin¬cipal de companii străine. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.