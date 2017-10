Ședința extraordinară, de joi, a Consiliului Județean a fost cam matinală, motiv pentru care unii aleși au ajuns cu întârziere, iar alții nu au ajuns deloc. Au fost întâi 26, apoi 27, 28 și, în final, 29 de consilieri, dar important e că a existat cvorum și că ședința s-a desfășurat statutar. Pe ordinea de zi a fost un singur proiect, însă unul extrem de important pentru locuitorii din Pîrjol, fiind vorba despre podul peste Tazlău dintre Băsești și Hăineala. Concret, Consiliul Local Pîrjol a solicitat încadrarea unui sector din drumul județean 156B, pe care se află și podul în cauză, în categoria drumurilor de interes local. Asta deoarece a obținut de la Ministerul Dezvoltării o finanțare de 6,7 milioane de lei pentru a repara acest pod care face legătura între satele de reședință ale comunelor Pîrjol și Blăgești, dar și a celor două cu orașul Buhuși. Pentru ca Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) Pîrjol să poată beneficia de finanțare, consilierii județeni au aprobat încheierea unui contract de mandat între UAT Județul Bacău și UAT Comuna Pîrjol, ultima fiind mandatată să realizeze investiția. Podul a fost distrus de viitură în iunie 2016, iar de atunci ambulanțele, autospecialele de pompieri, microbuzele școlare, mașinile mortuare și cele de salubrizare ocolesc prin comuna Balcani pentru a ajunge la destinație. 0 SHARES Share Tweet loading...

