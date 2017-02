Victorie importantă pentru handbalistele Științei Bacău la primul meci de acasă din retur. Duminică, în etapa a 15-a a Diviziei A, băcăuancele au reușit să se impună cu 24-21 (13-8) în fața unei echipe superioare atât valoric cât și prin prisma locului din clasament, Știința București. Cu toate că bucureștencele, antrenate de fostul secund al băieților de la Știință MD, Sorin Bîrză, au început mult mai bine jocul, gazdele au reușit să încheie primul mitan cu un avantaj de cinci goluri. Echipa antrenată de Costel Oprea și Giani Hornea a rămas la comandă și după pauză, Georgiana Cășeriu continuându-și recitalul de goluri. În ciuda succesului de duminică (al cincilea stagional), Știința Bacău rămâne pe locul 9 în ierarhia Seriei A din eșalonul secund. Știința: Ivanov, Uricaru- Cășeriu 11 goluri, Ciobanu 4, Țocu 3, Zaharescu 2, Faig 2, Croitoriu 1, Verșescu 1, Andrieș, Iștoc, Ivăncuță. Celelalte rezultate ale etapei a 15-a: Neptun Constanța- ACS Șc.181 SSP București 35-27, CNOT Iași- HM Buzău 24-33, CSU Târgoviște- SCM Pitești 22-32, HCF Piatra Neamț- Rapid București 22-37. Partida dintre Activ Plopeni și CSM București II se va juca astăzi. Programul etapei viitoare (19 februarie): SCM Pitești- Activ Plopeni, CSM București II- Știința Bacău, Știința București- Spartac, Dinamo- CNOT Iași, HM Buzău- Neptun Constanța, ACS Șc. 181 SSP- HCF Piatra Neamț, Rapid- CSU Târgoviște. 1 SHARES Share Tweet

