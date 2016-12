Educatie „Decembrie 1989. Imaginea şi realitate istorică după un sfert de veac”. de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Luna decembrie a prilejuit, în fiecare an, rememorarea evenimentelor din 1989 care au schimbat istoria recenta a Romaniei. S-au adaugat, in timp, cantităţi impresionante de informaţii, memorii, documente, dezvăluiri, analize şi sinteze, în tomuri de istorie, conferinţe academice, în media scrisă şi audio-vizuală, fiind repertoriate peste 1.000 de lucrări. În tot acest uriaş efort academic de coletare, selectare şi interpretare a informaţiei devenită istorie, o contribuţie decisivă a avut Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, din Bucureşti. Aflată în plin proces de redimensionare a priorităţilor, obiectivelor şi a managementului institutional, marți 20 decembrie 2016, ora 13, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău a organizat, în parteneriat cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” și Consiliul Județean Bacău, prima dintre conferinţele programate pentru acest an şcolar, „Decembrie 1989. Imaginea şi realitatea istorică după un sfert de veac”. Moderatorul activităţii a fost prof. univ. dr. Gabriel Leahu, director al Casei Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” din Bacău, manager al proiectului POSDRU „Istoria recentă a României. Pachet educaţional pentru cursul opţional de Istoria recentă a României”, a cărui sustenabilitate este marcată și prin acest eveniment academic, grupul ţinta fiind profesorii de istorie care au absolvit sau vor absolvi cursul. Invitații, care au avut intervenții consistente și au susținut un dialog viu cu participanții (profesori și elevi, cadre universitare, care au umplut până la refuz Aula Universității), au fost prof.univ.dr. Alexandru OŞCA (“Revoluţia din Decembrie şi controversele ei. Argumente pro si contra”) și prof.univ.dr. Constantin Hlihor (”Decembrie 1989. Adevărul istoric şi Adevărul juridic în conturarea imaginii publice a evenimentelor”), ambii de la Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, din București. Concluziile dezbaterilor, solid argumentate istoric, au marcat caracterul revolutionar al ”evenimentelor din decembrie 1989”. Da, în decembrie 1989 a început o REVOLUȚIE. În al doilea rând, trebuie să distingem foarte clar între istoria ca spațiu al memoriei și istoria ca știință, bazată pe instrumentele omologate ale istoricului și nu pe impresii, percepții, prejudecăți. În fine, Revoluția ar putea dobândi o nouă dimensiune interpretativă dacă am lărgi abordarea și din perspectiva beneficiarilor acesteia, a modificărilor produse la nivel economic, social, cultural, politic, ideologic, al mentalităților și, de ce nu, al vieții cotidiene. Istoricul Constantin Hlihor, specializat în studii militare, relaţii international, geopolică şi securitate, a prezentat ultima sa lucrare, “România şi şocurile geopolitice ale războiului rece. 1980-1991, Editura IRDD, 2016, acordând numeroase autografe participanților. 3 SHARES Share Tweet

