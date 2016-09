Debut Salonul de Folk si Blues, editia I, Bacau 2016

Joi, 15 septembrie 2016, in Bacau a debutat prima editie a Salonului de Folk si Blues, manifestare organizata de Centrul National pentru Sanatate Permanenta in parteneriat cu Primaria Bacau, Consiliul Judetean si Inspectoratul Scolar Judetean Bacau. Proiectul „Salonul de Folk&Blues”, spun organizatorii, „are ca scop readucerea in atentia publicului a valorilor interpretative autentice, a muzicii si poeziei de calitate si este menit sa creeze o punte spirituala intre generatii. Totodata, in epoca internetului, a manelelor a consumismului si a prostului gust, SALONUL DE FOLK&BLUES este un proiect menit sa contribuie, prin calitatea manifestarilor si a participantilor, la armonizarea climatului social, la augmentarea gradului de cultura, la cresterea interesului pentru problemele sociale si existentiale cu care se confrunta o serie de categorii umane defavorizate”.

Prima editie a Salonului se desfasoara „sub semnul astral al lui Gil Ionita” si reuneste, in Bacau, artitti de folk si blues, cunoscuti in plan local si in tara care concerteaza la Villa Borghese din municipiu in perioada 15 – 18 septembrie, in fiecare seara de la orele 19, din calendarul evenimentului facand insa parte si alte mici manifestari precum precum recitaluri poetice, lansari de carte, vernisaje de arta plastica si proiectii video, locurile in care se vor desfasura toate acestea fiind diferite, respectiv Parcul Trandafirilor, la Teatrul Municipal Bacovia, la Sala „Nicu Enea” de la SIF Moldova si in liceele bacauane.

Startul primei zile a Salonului a fost dat la Sala de Festivitati „Nicu Enea” de la SIF Moldova, joi, 15 septembrie, de la orele 16, in prezenta Primarului Municipiului Bacau, Cosmin Necula si a presedintelui Consiliului Judetean Bacau, Sorin Brasoveanu care au adus cuvinte de lauda si si-au aratat sustinerea fata de astfel de acte de cultura pe meleaguri bacauane, din programul de deschidere a evenimentului facand parte si relansarea albumului „Nicu Enea”, lucrare intocmita de Viorel Savin, vernisajului expozitiei pictorului naiv Ion Maric, un mini-recital de muzica clasica, recitaluri poetice si cantari folk. Iubitorii muzicii folk bacauani s-au putut delecta, la sfarsitul zilei, la Villa Borghese – gazda „esentei” manifestarii in ansamblu – cu recitaluri de suflet, folk si poezie, sustinute de artisti precum Magda Puskas, Adi Bezna, Catalin Ungureanu, Sorin Poclitaru, Ghita Danciu, Vali Moldovan, Arpad Domokos, Marcel Balan, Iulian Cantea, Neica Trandafir, Florin Tutuianu etc.

Salonul de Folk si Blues continua pana pe 18 septembrie inclusiv , bacauanii fiind asteptati la Villa Borghese, de la orele 19, pentru a-si asculta artistii preferati.

PROGRAM SALONUL DE FOLK

Vineri, 16 septembrie 2016

Ora 13.00

IERI, CÂND ERAM CA VOI – Liceul economic Ion Ghica

– Pagini din istoria folkului – Proiecţii video

– Recital folk – Marcel Bălan – Iulian Cântea – Florin Ţuţuianu – Neica Trandafir

– Recital poetic din lirica băcăuană – Geanina Alecsoaie – TM Bacovia

Ora 19.00 – Grădina VILLA BORGHESE

Recitaluri

19.00 – Lică Chiţcan – Tibi Ioniţă – Cristi Ghinea – Marcel Radovici – Nicu Apăteanu

20.00 – Grupul Harmonic şi Mihai Teleagă

21.00 – 21.15 – Pagini din Istoria folkului – Ion Moraru

21.15 – 21.30 – Recital poetic – Val Mănescu

21.30 – 22.00 – Grupul NEW LEVITES – gospel

22.00 – 22.30 – Adi Beznă

23.00 – 24.00 – Viorel Gheorghiu

Sâmbătă, 17 septembrie 2016

Ora 11.00 – Pavilionul din Parcul Trandafirilor – Bacău

FOLKUL NOSTRU CEL DE TOATE ZILELE

– Pagini din istoria folkului – prezintă Ion Moraru – Radio TV Iaşi

– Recitaluri folk:

– Marcel Bălan

– Iulian Cântea

– Florin Ţuţuianu

– Neica Trandafir

– Tibi Ioniţă

– Grupul Harmonic şi Mihai Teleagă

Ora 19.00 – Grădina VILLA BORGHESE

Recitaluri

19.00 – Florin Ţuţuianu – Marcel Bălan – Neica Trandafir

20.00 – 20.30 – Doina Lungoci Boană –

20.30 – 21.00 – Grupul Harmonic şi Mihai Teleagă

21. 00 – 22.30 – Adrian Sărmăşan

22.30 – 23.30 – Vali Răcilă

Duminică, 18 septembrie 2016

Ora 13,00 – TEATRULMUNICIPAL BACOVIA – foyer

POETRY & DRUMS – Recital poetic: În onoarea celor care iubesc

Îşi dau concursul actorii:

– Florina Găzdaru

– Corina Goranda

– Simona Mătăsaru

– Marlene Duduman

Ora 19.00 – Grădina VILLA BORGHESE

Recitaluri

19.00 – Iulian Cântea – Florin Ţuţuianu – Marcel Bălan – Neica Trandafir

20.00 – Tibi Ioniţă

20.30 – Ghiţă Danciu – Vali Moldovan

– Arpad Domokos

21.00 – 23.00 – Emeric Imre