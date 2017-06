Clubul Lira din Moinești, joi, 29 iunie 2017. Peste 500 de invitați, medici, asistenți medicali, profesori universitari, doctori rezidenți, din toată țara, dar și din străinătate. Ora 9.00 fix: momentul în care se dă start Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență, manifestare de tradiție ajunsă deja la a XII-a ediție, sub directa organizare a prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, managerul unității sanitare. Prima zi: „Ziua Asistentului Medical” Ca de obicei, în defășurarea acestui eveniment, prima zi a fost dedicată asistentului medical, cel fără de care actul medical nu poate avea loc. „Am menținut această secțiune a manifestării noastre dedicată asistentului medical deoarece, după cum se știe, în prezent, fiecare spital, fiecare centru medical vrea să facă un act medical de bună calitate. Iar în viziunea Spitalului Municipal de Urgență Moinești acest lucru nu se poate face decât în echipă. A trecut vremea one-man show-ului, când doctorul le făcea pe toate. Astăzi, tot ce se întâmplă în spital trebuie să se facă în echipă, o echipă din care să facă parte medici, asistente medicale, kinetoterapeuți, psihologi și personal de îngrijire. Așadar, noi, cei din spitalul Moinești, acordăm în continuare o atenție deosebită acestei meserii, cea de asistent medical. O dovadă în acest sens este și faptul că suntem spitalul cu cel mai mare procent de asistente medicale cu studii superioare”, a declarat în deschiderea manifestării prof. univ.dr. Adrian Cotîrleț. În acest context, al pregătirii universitare a cadrelor medicale medii, s-a reiterat ideea redeschiderii dialogului între Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” Iași și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru reintroducerea în programelele de licență ale instituției superioare băcăuane a Facultății de Asistenți Medicali, cu bază de practică la Spitalul Județean de Urgență Bacău și la Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Pentru acest lucru, vor fi prezenți în cadrul Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești și rectorii celor două universități, prof. univ. dr. Viorel Scripcaru, respectiv prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, pentru „reînnodarea” colaborării care a mai funcționat până acum doi ani, în perioada 2013 – 2015, timp în care au fost pregătite trei promoții de asistenți medicali cu studii superioare. Oaspeți de seamă Minodora Chicea, președinta filialei Bacău a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Aurel Crețu, liderul Sindicatului Sanitas, Adina Datcu, directorul medical al Spitalului Municipal de Urgență Moinești au fost apoi gazdele acestei primei zi a întregii manifestări, la care au susținut conferințe, cursuri și au prezentat lucrări științifice dr. Florian Koleci, de la Fundația Estuar București, asistent medical licențiat, doctor în științe medicale Nicoleta Mitrea, de la Fundația Hospice „Casa Speranța” Brașov, asistent medical licențiat Vasilica Daniela Niculescu, de la Spitalul Municipal Onești, prof. Carmen Dorobăț, șeful Clinicii de Infecțioase Iași, dr. Antonina Pop, de la Asociația de Podiatrie (o nouă specialitate în medicină care studiază și tratează piciorul diabetic) și dr. Florentina Popa, de la Spitalul de Recuperare Iași, director de îngrijiri. „Depășeșc acum un moment de emoție pentru tot ceea ce întâmplă din nou în Moinești, în aceste zile, când aici, acum, vorbim de un adevărat Centru al Culturii Medicale Românești. Vorbim de un manager, prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, cel mai longeviv director de spital din județ, dar și unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți manageri de spitale din țară, care a reușit să organizeze o astfel de manifestare care a reușit să reziste peste ani. Faptul că în sală sunt așa de mulți participanți este o certitudine că ce se întâmplă aici, an de an, este un eveniment al elitei și performanței, în care domnul Cotîrleț a reușit să adune laolată toți actorii care participă la actul medical, profesioniștii din sistemul sanitar, în totalitatea lor”, au fost și aprecierile liderului Aurel Crețu. Diplome pentru merite deosebite Tot cu această ocazie au fost oferite și patru „diplome de excepție” pentru cadrele medicale din Spitalul Municipal de Urgență Moinești, care au ieșit în acest an la pensie. Este vorba despre Mărioara Hanganu, asistent pediatrie, Elena Ardeleanu, asistent ortopedie ambulatoriu integrat, Gabriela Pascu, asistent chirurgie, și Ștefan Vașloveanu, care a lucrat 44 de ani ca asistent medical, încadrat în spitalul moineștean din 1975, cu ani întregi petrecuți în sala de operații și 16 ani director de îngrijiri tot în această unitate medicală. Vineri, ziua de foc Sesiunile de conferințe și comunicări științifice vor continua și vineri, când vor avea loc și demonstații operatorii transmise live, pe specialitățile chirurgie generală, chirurgie oncologică, chirurgie laparoscopică, ginecologie, ortopedie și oftalmologie. Vor fi prezenți în Moinești, printre alți medici și specialiști din țară, și prof.dr. Ninian Spenceley Peckitt, medic de chirurgie orală, maxilofacială și plastică, ce activează în Marea Britanie, Noua Zeelandă, Australia și Dubai, dr. Ritha Alhindawi, medic chirurg la North Shore Hospital din New York, dr. Antonello Forgione, medic chirurg la spitalul Niguarda din Milano, și prof dr. Silvana Perretta, medic chirurg la Cédex, Strasbourg. Tot în această zi, începând cu ora 16.00, va fi organizată și o masă rotundă intitulată „Strategia națională 2017 – 2020 în Sănătate, Asociația spitalelor din România”, unde vor participa secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, președintele Autorității Naționale de Management în Sănătate, dar și un reprezentant al Școlii Naționale de Management. Sâmbătă, Reuninea Chirurgilor din Moldova Ziua de sâmbătă va începe cu un curs privind „Diagnosticul și tratamentul anemiilor” și va continua cu o nouă sesiune știintifică medicală. În paralel, în sala de conferințe a Spitalului Municipal de Urgență Moinești se va organiza, în premieră în acest oraș, Reuniunea Chirurgilor din Moldova, manifestare aflată la a XXXVIII-a ediție.

