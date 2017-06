Sport Debut cu dreptul Handbal, juniori 4/ Turneul final de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Handbaliștii CSȘM Bacău au început cu dreptul turneul final al juniorilor 4 care se desfășoară, de ieri și până duminică, în Bacău. Ieri dimineață, în primul meci al grupei A, programat în Sala Sporturilor, băcăuanii au dispus cu 26-20 (14-9) de Academica Cluj Napoca. CSȘM a evoluat în formula: Șerbu, Bortoc- Șt. Armanu (9 goluri), Liță (6), Bucă (4), R. Rusu (4), Gălățanu (3), R. Broască, C. Moisă, Șerbu, Vl. Ungureanu, Canțăr. Aseară, echipa antrenată de Gabriel Armanu și Valeriu Rugină urma să susțină al doilea meci al grupei, în compania celor de la Olimpic Mizil, pentru ca astăzi, de la ora 10.00, să o întâlnească, tot în Sala Sporturilor, pe CSȘ Craiova. Finalele competiției sunt programate duminică. 0 SHARES Share Tweet

