– 19 asociații de proprietari care înregistrează debite restante față de Thermoenergy Group SA Bacău, nu primesc căldură Băcăuanii care nu își achită întreținerea, riscă să facă frigul în casă, mult și bine. Deși conducerea Thermoenergy Group SA Bacău a început să furnizeze căldură la o parte dintre consumatori și în unitățile de învățământ, de confortul termic nu se pot bucura deocamdată cei care se știu că au datorii neachitate la întreținere, implicit la furnizorul de agent termic. Chiar dacă legea spune că furnizorul de căldură trebuie să pornească instalațiile dacă timp de trei zile consecutiv se înregistrează pe timp de noapte temperaturi sub 10 grade Celsius, Thermoenergy invocă datoriile rău platnicilor pentru a-i determina pe aceștia să plătească dacă vor calorifere calde. “Thermoenergy este pregătită ca în funcție de solicitările asociațiilor de proprietari fără debite restante față de furnizor, să înceapă furnizarea și către populație. Pentru asociațiile de proprietari cu debite restante, începerea furnizării de agent termic pentru încălzire se va face doar după stabilirea modalității de plată a datoriilor”, declară Radu Cristian Palade, director general Thermoenergy Group SA Bacău. Pe lista debitorilor se regăsesc 19 asociații de proprietari: 8 Milcov, 13 Mărășești, Asociația de proprietari nr. 24, Asociația de proprietari nr.33, Asociația de proprietari nr. 35, Asociația de proprietari nr. 85E, Asociația de proprietari nr. 95, Asociația de proprietari nr. 130, Asociația de proprietari nr.140 Bucegi, Asociația de proprietari nr.163 Bucegi, Aeroportului 4G, Alecu Russo 33, ANL Bucegi, ANL Letea 46A, ANL Letea 50 bis, Condorilor 2, Lalelelor 3, Narciselor 12 și Stejarul. Datoriile acestora față de Thermoenergy variază între 910 lei și 266.296 lei, valoarea totală a debitelor fiind de 1.154.273 lei. 17 SHARES Share Tweet loading...

