De Ziua Educației, în şcolile din comuna Odobești au avut loc activități specifice, pentru sărbătorirea cum se cuvine a acestui eveniment. Alături de profesori, învățători şi educatori, elevii au participat la ateliere de lucru, concursuri de poezii şi desene, dar şi dezbateri cu privire la rolul educației în dezvoltarea lor ulterioară. Toate activitățile au fost sprijinite de directorului unității, prof. Scorțanu Gabriela, precum şi de cadrele didactice din şcoli, Simionescu Silviu, Alixandroaea Maria, Liche Mihai, Năcuță Constantin, Rapăilă Elena, Frăsinescu Maria, Chirilă Codrina, Jataru Elena, Aştefanoaie Gina, Năcuță Csilla, Moise Liliana, Ancuța Belatris, Costraş Ioana, Ghiorghieş Ancuța, Juncu Anda. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.