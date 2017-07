Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, sărbătorită în fiecare an pe 20 iulie, o dată cu prăznuirea Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului, va fi marcată în Bacău atât la Biserica militară cu hramul “Ștefan cel Mare”, cât și în incinta Bazei 95 Aeriene. Ceremonialul religios de la biserică este o premieră, dat fiind că evenimentul are loc într-o zi de sărbătoare, iar la slujba de pomenire a militarilor căzuți în misiuni pot participa și enoriașii. Slujba este programată pentru ora 11, iar la finalul ei, în incinta Bazei 95 Aeriene va avea loc și un ceremonial militar, în fața bustului eroului căpitan aviator Alexandru Șerbănescu, moment urmat de depuneri de coroane de flori, în memoria eroilor aviatori. 0 SHARES Share Tweet

