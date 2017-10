Pe 25 octombrie, militarii băcăuani au motiv de sărbătoare: este Ziua Armatei Române! Pentru a cinsti așa cum se cuvine această zi, garnizoana Bacău a demarat o serie de activități care au rolul de a promova imaginea Armatei României. Și cum cel mai nimerit loc pentru a găsi noi adepți este școala, militarii vor vizita pe 20 octombrie, două unități de învățământ: Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen” și Școala Gimnazială „Ion Creangă”. Pe durata vizitei, reprezentanții Biroului de Informare-Recrutare le-au prezentat elevilor avantajele alegerii unei cariere militare. Pe 24 octombrie, schimbăm registrul pentru că militarii băcăuani vor vorbi despre istorie și acte de vitejie în cadrul unui simpozion dedicat Zilei Armatei României. Evenimentul este organizat în colaborare cu Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, filiala Bacău. Alocuțiunile vor fi completate apoi de spectacolul susținut de Muzica Militară a garnizoanei Bacău, grupul coral „Oituz”, grupul folk „Senin” și Ansamblul Folcloric „Plaiuri Băcăuane”. Ziua Armatei va fi una plină de evenimente. Pe 25 octombrie, între orele 11.00 și 18.00, în parcarea de la Arena Mall, publicul va avea ocazia să viziteze o expoziție de tehnică militară din dotarea sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională. Băcăuanii care au curiozități în materie de armament vor avea ocazia să asiste în același loc la exerciții demonstrative privind intervenția integrată a structurilor de ordine publică și pentru situații de urgență. Cei care vor dori să cinstească memoria eroilor, pot veni în aceeași zi, începând cu ora 10.00, la Cimitirul Central, acolo unde, ca în fiecare an, va avea loc un ceremonial militar și religios, urmat de depuneri de coroane și jerbe de flori. Seria activităților dedicate Zilei Armatei României se încheie o dată cu lăsarea serii, când, de la ora 19.00, militarii garnizoanei Bacău se vor retrage cu torțe pe traseul Parcul Trandafirilor – Cimitirul Central. Bătălia de la Carei reprezintă ultima etapă de eliberare a teritoriului actual al României, în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial. La 25 octombrie 1944 au fost eliberate orașele Carei și Satu Mare, fiind anulat de facto Dictatul de la Viena. Printr-un decret din 1959, această zi a fost instituită ca Ziua Armatei Române. După această bătălie, armata română participă în continuare pe Frontul de vest, contribuind la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei de sub ocupația Germaniei naziste. În amintirea acestei lupte, în centrul orașului Carei a fost ridicat Monumentul ostașului român. Inaugurat în 1964, complexul monumental este opera sculptorului Vida Gheza și a arhitectului Anton Dâmboianu. 0 SHARES Share Tweet loading...

