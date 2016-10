De „Sfântul Dumitru”, Ioachim Bacauanul a primit straie noi

In zi de sarbatoare, mii de bacauani au umplut pâna la refuz Biserica „Sfântul Dumitru” din Bacau. Oaspete de seama a fost IPS Ioachim, arhiepiscop al Romanului si Bacaului, care, impreuna cu un sobor de preoti din Protoieria Bacau a oficiat Sfânta Liturghie de hram.

Enoriasii au stat in biserica mai bine de patru ore, iar dupa slujba, au ascultat cuvântul IPS Ioachim si indemnurile preotului paroh Ioan Plescau. Acesta din urma a tinut sa laude toate actiunile enoriasilor care au contribuit la cladirea bisericii in timp si a tinut in mod special sa reaminteasca faptul ca IPS Ioachim a fost cel care a pus piatra de inceput a acestei biserici.

In semn de recunostinta, preotul Ioan Plescau i-a daruit IPS Ioachim un rând de straie preotesti, rosii, ca vesmintele sfântului Dimitrie.

Dupa binecuvântarea merindelor aduse in biserica, oamenii au impartit pomana frateste si au pornit spre case cu multumirea ca au reusit in zi de mare sarbatoare sa-l slaveasca pe Domnul si sa-i pomeneasca pe cei adormiti.