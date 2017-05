Onesti De pe 1 iunie, oneștenii vor plăti mai puțin pentru apa potabilă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Prin HCL nr. 77 din data de 30.05.2017 s-a hotărât delegarea gestiunii serviciului public de apă şi canalizare din Municipiul Onești către S.C. RAJA S.A., începând cu data de 01.06.2017. S.C. RAJA S.A. Constanţa este cel mai mare operator regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate, care deservește abonații din 152 de localități, de pe raza a 8 județe: Constanța, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Brașov, Prahova, Ilfov și Bacău. În toată aria de operare, S.C. RAJA S.A. percepe tarife unice pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, prețurile practicate fiind următoarele: 1 mc apă – 4,46 lei cu TVA inclus; 1 mc canal – 4,32 lei cu TVA inclus. Prețul total perceput pentru prestarea serviciilor de apă și canalizare este de 8,78 lei cu TVA inclus. Având în vedere prețul plătit de oneșteni ( 9,87 lei – apă potabilă, canalizare și apă meteo), dar și faptul că RAJA Constanța nu încasează tariful pentru apele pluviale de la abonați, rezultă că oneștenii vor plăti începând cu data de 1 iunie 2017, cu 1.09 lei / mc mai puțin pentru prestarea serviciilor de apă și canalizare. Mai mult, acest tarif nu va fi modificat până la data de 31.12.2018. Prețul unic practicat de compania noastră de 8,78 lei este perceput din luna decembrie 2013, această nemodificare de tarif de aproape 4 ani arătând încă o data seriozitatea companiei în relația cu abonații, seriozitatea și interesul companiei față de abonați. Tot pentru oneșteni, pe lângă reducerea de tarif, S.C. RAJA S.A. va relua începând din această noapte (31 mai spre 01 iunie) furnizarea apei în regim non-stop după mai bine de 17 ani în care acest serviciu a fost furnizat în municipiu cu intermitențe, în unele perioade furnizarea apei făcându-se chiar și în regim de doar 6 ore pe zi. Ca și în alte localități, compania noastră se implică și din punct de vedere social în viața comunității. Pentru Onești, S.C. RAJA S.A. va asigura gratuit serviciile de alimentare cu apă și canalizare tuturor unităților de învățământ ( grădinițe, școli, licee) precum și apa consumată de bisericile de la nivelul municipiului, indiferent de cultul religios. Totodata, S.C. RAJA S.A. – Operator licențiat ANRSC Clasa I va realiza investiţiile prevăzute în programul de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în perioada 2017-2020, lucrări ce vor asigura conformarea la directivele Uniunii Europene privind protecția mediului și calitatea serviciilor.

Investiţiile necesare pentru municipiul Onești sunt extinderea/ reabilitarea reţelei de canalizare pe o lungime de aproximativ 37 km și extinderea/ reabilitarea rețelei de alimentare cu apa pe o lungime de aproximativ 110 km. De asemenea, va fi reabilitată stația de apă potabilă de la Cuciur și se va construi o nouă stație de epurare ape uzate și o nouă microstație de epurare în cartierul Slobozia. Totodata, se vor reabilita rezervoarele de inmagazinare ale apei potabile și se vor instala 31 sisteme locale de reducere a presiunii la nivelul rețelei stradale, împiedicandu-se astfel producerea de avarii atât pe sistemele administrate de companie, cât și pe rețelele interioare de alimentare cu apă ale abonaților. Toate aceste investiții ce vor fi realizate prin Programul Operational Infrastructură Mare cu o valoare totală de 44 milioane de Euro și cu o cofinanțare S.C. RAJA S.A. din fonduri proprii de aproximativ 20%. Având în vedere investițiile preconizate, delegarea gestiunii serviciului public de apă şi canalizare din Municipiul Onești către S.C. RAJA S.A. Constanța va conduce la asigurarea unor servicii eficiente pentru utilizatori şi implicit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din această zonă. Asigurarea unei ape potabile de calitate şi îmbunătăţirea sistemului de distribuţie conduc la protejarea sănătăţii umane, iar tratarea apelor menajere într-un mod eficient previne poluarea solului şi a apelor freatice, conducând de asemenea la un grad mai ridicat de conformare cu cerinţele Uniunii Europene.

