Urbea lui Bacovia se îmbogățește cu un nou act artistic, dar de această dată cu un altfel de „teatru de păpuși". Vorbim despre un spectacol de teatru vizual cu păpuși în mărime naturală, destinat publicului adult. „Sunt eu, Annabel" este o producție Lightwave Theatre și va fi prezentată publicului băcăuan pe 29 august, de la ora 18.30, la Teatrul Municipal Bacovia. În deschiderea spectacolului, autorul textului, scriitorul băcăuan Iulian Tănase va interacționa cu publicul. Din distribuție fac parte Cristina Andreea Ion, Andra Mirescu, Dragoș Stanciu și băcăuanul Petru Stratulat de la Radio Guerilla. Voci: Constantin Cotimanis, Cristina-Andreea Ion. Lightwave Theatre este o companie independentă de teatru vizual cu păpuși, destinat publicului adult din România, invitată atât pe scene naționale cât și internaționale precum cele din Marea Britanie, Germania, Croația, Turcia, Bulgaria și nu numai. Spectacolele Lightwave nu au fost apreciate numai în festivalurile de teatru de animație ci și în cele de teatru dramatic, arta lor fiind o fuziune armonioasă de animație, dramă, muzică live și dans. Lightwave Theatre a reușit să capteze atenția publicului larg și în 2015 când au participat la renumita emisiune-concurs „Românii au talent" unde au obținut un golden-buzzer.

