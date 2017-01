Criticul de artă Pavel Şuşară a folosit într-o cronică plastică, atunci când vorbea de evoluţia fenomenului artistic, în general, şi în România, în special, că pentru un geniu, pentru UNUL, care ia gloria, lucrează 1000 de alţi artişti. Se întâmplă şi în alte domenii. Sintagma a fost folosită şi de Marcela Gavrilă, muzeograf la Muzeul de Artă Bacău, cu ocazia lansării volumului II, din proiectul “Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă”, iniţiat de Dionis Puşcuţă, şef Secţie Artă a Complexului Muzeal “Iulian Antonescu”. Primul volum, apărut în 2015, a cuprins 15 artişti născuţi în Bacău sau care au creat o anumită perioadă în oraşul de pe Bistriţa, cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi, fapt recunoscut chiar de către unii arişti prezenţi la manifestarea organizată la sfârşitul săptămânii trecute, la Galeriile de Artă “Alfa”, funcţională încă până pe 30 aprilie, când îi expiră autorizaţia eliberată de Primăria Bacău. “La acest proiect ne-am gândit de mai mult timp, însă a fost nevoie de o dificilă muncă de cercetare, selectare a materialului bibliografic, despre o parte din artişti sunt puţine informaţii, a urmat efectiv cercetarea în fondul de patrimoniu, vizualizarea şi, nu în puţine cazuri, restaurarea operelor. Expoziţiile şi cataloagele constituie un gest de restituire, de aducere în actualitate a unor artişti despre care se ştiu puţine lucruri în Bacău, cu toate că au trăit şi au creat, o anumită perioadă în oraşul nostru. Alţii, după cum veţi vedea, au devenit celebri prin arta lor în alte ţări, cum sunt Dimitrie Berea sau George Apostu. Ne bucurăm că am reuşit să redăm publicului arta unor artişti de mare talent, născuţi sau stabiliţi ulterior în Bacău. Au ieşit primele două volume şi este în pregătire cel de-al treilea”, a spus Dionis Puşcuţă, artist plastic, şef secţie Artă. Reamintim că în primul volum, tipărit în 2015, au fost cuprinşi artiştii Nicolae Vermont, Nicu Enea, Ştefan Constatinescu, George Zlotescu, Dimitrie Berea, Laurenţiu Stan, Ion Diaconescu, Constantin Berdilă, Ilie Boca, Gheorghe Velea, Ioan Burdujoc şi Salomeea Velea. Şi criteriile de stabilire a ordinii publicării au dat bătăi de cap iniţiatorilor proiectului, până la urmă s-a ales cel cronologic, însă nu este foarte important, în opinia celor prezenţi importantă este finalizarea. “Ceea ce au făcut colegii noştri o putem numi arheologie culturală. Este ceva deosebit, care merită apreciat, pornind şi de la faptul că la clădirea unei adevărate culturi, fiecare, în domeniul lui, contribuie cu o cărămidă, mai mare sau mai mică. Eu sunt foarte mândru că sunt în acest catalog, alături de alţi mari artişti băcăuani” (Aurel Stanciu). “Apreciez enorm munca muzeografilor, restauratorilor, ceea ce au realizat ei va rămâne peste timp mărturie a trecerii noastre prin această lume, ca oameni şi ca artişti, mai mari sau mai mici, mai talentaţi sau mai puţin talentaţi, însă cu dragoste faţă de arta plastică. Mărturisesc că despre unii dintre cei cuprinşi în cele două volume nici nu am auzit sau am informaţii foarte puţine” (Ştefan Pristavu). “Un gest şi o iniţiativă formidabilă” (Vasile Crăiţă Mândră). “Ce se întâmplă în Bacău, la Muzeul de Artă, arată evoluţia limbajului artistic din generaţii diferite de artişti, de la Nicolae Vermont, Nicu Enea, George Apostu, Ilie Boca, Ghiţă Mocanu, Aurel Stanciu, Vasile Crăiţă Mândră, ca să dau doar câteva exemple, ceea ce nu este un lucru uşor de făcut, este vorba de profesionalism, responsabilitate şi dăruire” (pof. Ioan Dănilă). O frumoasă poveste despre artista Elvira Enea, soţia lui Nicu Enea, a prezentat scriitorul şi istoricul de artă Cornel Galben. Volumul II cuprinde, în ordine cronologică, aşa cum este panotată şi expoziţia vernisată la Galeriile ALFA, lucrări ale artiştilor Elvira Enea, Vasile Melica, George Apostu, Constantin Platon, Letiţia Oprişan, Gheorghe Mocanu, Constantin Schirliu (artişti născuţi în Bacău), Didina Solomon, A.M. Agrippa, Ştefan Pristavu, Vasile Crăiţă Mândră, Aurel Stanciu (arişti stabiliţi în Bacău). În catalog sunt reproduse lucrări aflate în patrimoniul Muzeului de Artă, din achiziţii sau donaţii. Catalogul cuprinde, pe lângă reproduceri şi foarte interesante informaţii despre viaţa, activitatea artistică, de creaţie, pedagogică şi expoziţională ale artiştilor cuprinşi în acest volum. “Am mai întâmpinat o greutate, ne-a spus Dionis Puşcuţă, de la unii artişti avem doar trei lucrări, cum este Elvira Enea, de la Vasile Melica doar şase lucrări, de la George Apostu doar 19 lucrări, cele mai multe sunt desene, de la Aurel Stanciu 10. De aici şi un oarecare dezechilibru privind prezenţa lor în expoziţie, însă ceea ce poate vedea publicul este o evoluţie a artistului dar şi a fenomenului artistic. Am încercat să refacem tradiţia, după acea ruptură de după Nicu Enea, dar şi să exemplificăm rolul acestei puternice comunităţi artistice băcăuane, care a făcut şi face o bună impresie în ţară şi în străinătate, ceea ce nu-i puţin lucru pentru comunitate, pentru oraş, pentru judeţ ”, a mai precizat iniţiatorul proiectului. Să mai spunem că proiectul “Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă” este sprijinit şi susţinut financiar de Consiliul Judeţean Bacău, iar echipa tehnică şi artistică este formată din Mariana Popa – manager al Complexului Muzeal “Iulian Antonescu”, Dionis Puşcuţă – şef secţie artă, Marcela Gavrilă – muzeograf, Silvia Tiperciuc – restaurator, Cătălin Ştineru, Simona Zaharia, Valentin Cerbu – restauratori, Liliana Vasilescu – custode, Mihnea Baran – fotograf. Machetarea şi conceptul grafic aparţin lui Cozmin Alexandrescu şi Grafit Invest Bacău. Gheorghe Bălţătescu 0 SHARES Share Tweet

