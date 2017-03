Sport De la înălțime Sărituri în apă/ C. N. de Seniori, Juniori A și B de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În acest weekend, Bazinul de Înot din Bacău este gazda Campionatului Național de Sărituri în Apă pentru Seniori și Juniori A și B, competiție la care și-au anunțat participarea aproximativ 35 de sportivi. Trebuie precizat încă din start că, în România sunt doar 9 cluburi de specialitate și doar 3 bazine, în București, Sibiu și Bacău, cel din capitală fiind acum…închis. Cu toate acestea, evenimentul organizat de către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern este un concurs de barem pentru calificarea la Campionatul European de Juniori care se va desfășura la Bergen, în Norvegia, în luna iunie. La competiția de la Bacău sportivii participanți vor concura la trambulina de 1 și 3 metri, precum și la platforma de 5, 7 și 10 metri, atât în probe individuale cât și la sincron. Concursurile vor avea loc vineri, sâmbătă și duminică, în câte doua sesiuni programate de la orele 9.30 și 16.00, accesul publicului fiind gratuit. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.