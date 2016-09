De la constructii, la taiat iarba. Romconstructor coseste iarba in jumatate de Bacau

– Primaria Bacau a externalizat acest serviciu, iar Romconstructor a câstigat licitatia – prioritate au avut unitatile de invatamânt, dupa care, orasul a fost luat la cosit din zona de sud – bacauanii spun ca ar fi fost bine daca aceeasi firma s-ar fi ocupat si cu taierea gardului viu dintre blocuri

Un milion de metri patrati au in grija sa coseasca angajatii Romconstructor. Aceasta suprafata s-ar raporta la aproximativ jumatate din spatiile verzi ale orasului.

De cealalta jumatate se ocupa angajatii Directiei de Servicii Publice, din subordinea Primariei Bacau.

Firma amintita are in grija zona de sud a municipiului Bacau, pâna in apropiere de strada Mioritei, unde urmeaza sa se intersecteze pe teren cu angajatii primariei. Societatea amintita a câstigat licitatia inainte de inceperea anului scolar 2016 – 2017 si imediat a primit sarcina de a cosi iarba cu prioritate in incinta unitatilor de invatamânt.

Apoi, cositoarele au pornit din zona de sud a orasului si au intrat in cartiere.

“Am pornit cu echipa din sudul orasului si actionam in urma sesizarilor venite din partea asociatiilor de proprietari. Programarea se face tot prin Directia de Servicii Publice, ei fiind cei care intocmesc graficul de lucrari”, declara Razvan Enachescu, sef de echipa

Muncitorii spun ca cel mai greu le este sa lucreze in curtile interioare, acolo unde locatarii si-au amenajat gradini cu flori.

O alta problema semnalata este aceea a bidoanelor si a resturilor de mobilier aruncate in iarba inalta.

Astfel de obstacole in calea motoarelor de cosit iarba duc la multiple defectiuni ale masinariilor. Pentru ca unele parcari ecologice au fost ocolite de muncitori, proprietarii de masini au contactat Asociatia de proprietari nr. 51 solicitând ca angajatii firmei sa taie iarba si acolo.

De partea cealalta, reprezentantii firmei au declarat ca in parcarile auto nu pot interveni daca echipa nu are un paravan de protectie. De câteva ori s-a intâmplat ca pietre antrenate de tija cositoarei sa fie sara in geamurile masinilor, iar firma sa fie buna de plata pentru ca nu si-a luat toate masurile de siguranta.