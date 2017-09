Preţul energiei electrice va creşte, de la 1 octombrie, pentru populaţie cu 3,45 lei pe lună (la un consum de 100 kWh) – a anunţat Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Pentru gazele naturale, decizia pentru majorarea prețului a fost amânată pentru joi, 28 septembrie, dar marţi vicepreşedintele ANRE, Emil Calotă, a anunţat o majorare de 6%. A rezultat o creștere medie, la nivel național, a tarifelor de tip CPC (Componenta de piață concurențială) cu 0,03 lei/kWh, față de creșterea medie cu 0,1 lei/kWh care ar fi rezultat conform propunerilor Furnizorilor de Ultimă Instanță (FUI). Majorarea vine ca urmare a fluctuațiilor pieței și reprezintă diferența între costul prognozat și realitățile din ultimele luni. Dar, nu va fi ultima majorare din acest an. Furnizorii spun că cel mai consistent decont trebuie făcut de consumatori pentru vârfurile de consum de la începutul anului, atunci când prețul de pe Bursă s-a ridicat fără precedent și s-a triplat. Pentru aceste tarife se poartă încă negocieri cu ANRE, iar majorarea următoare ar trebui să vină pe la sfârșitul anului, odată cu liberalizarea integrală a pieței energiei electrice.

La gazele naturale, majorarea reprezintă diferența dintre prețul de la 1 aprilie (la momentul liberalizării pieței) și costurile reale ale furnizorile de atunci până acum. În prezent – spune ANRE -, energia electrică furnizată la tarife CPC reprezintă 90% din consumul clienților casnici și este achiziționată de FUI exclusiv din piața concurențială, unde prețul energiei electrice a înregistrat creșteri semnificative ȋn anul 2017. În ediția de luni a ziarului nostru vom veni cu amănunte asupra efectelor majorării prețurilor la energie electrică și gaze naturale resimțite la nivel local. 17 SHARES Share Tweet loading...

