De la 1 ianuarie 2017, pașaportul va fi mai ieftin

Bacauanii vor plati mai putin pentru pasaport. Mai exact, 1 leu pâna la 3 lei mai putin. Potrivit Companiei Nationale „Imprimeria Nationala”, modificarea taxei se datoreaza diminuarii cotei de TVA de la 20 la suta la 19 la suta, prevazuta la art. 291, alin. l, lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Modificarea se aplica incepând cu 1 ianuarie 2017, iar taxele de pasaport, asa cum sunt ele definite în O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, vor fi urmatoarele: un pasaport temporar va fi 218 lei (fata de 219 lei), pentru un pasaport electronic simplu, cu valabilitate de 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani, se va achita o taxa 280 lei (fata de 283 lei), iar pentru pasaportul electronic simplu, cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani, bacauanii vor plati 256 lei (fata de 258 lei).

„In cazul in care contravaloarea documentelor mentionate anterior este achitata inainte de 1 ianuarie 2017 si solicitarea (cererea de eliberare) este inregistrata dupa aceasta data, nu se va proceda la restituirea diferentei de pret, pasapoartele fiind eliberate la pretul achitat”, a declarat comisar sef de politie Florentina Neamtu, seful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Bacau

In ultimele zile ale anului 2016, la Serviciul Pasapoarte s-a observat o solicitare mai mare din partea bacauanilor care au plecat de sarbatori sa-si viziteze rudele aflate in strainatate, decât a celor care au venit acasa, sa petreaca sarbatorile in familie.