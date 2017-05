Social De Înălțare ne cinstim eroii de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ziua de 25 mai este una cu dublă semnificație. Băcăunii vor sărbători Înălțarea Domnului, dar îi vor comemora de Ziua Eroilor și pe cei au pierit în bătălii. Pentru a-i cinsti așa cum se cuvine, Primăria Bacău în colaborare cu garnizoana Bacău, vor organiza festivitatea oficială de depunere a unor coroane de flori la mormântul eroilor căzuți în lupta pentru eliberarea neamului. Manifestarea va avea loc în Cimitirul Central, începând cu ora 12.00. 8 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.