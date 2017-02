Educatie De Dragobete a fost sărbatoare și la ”Vrănceanu”! de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii vrănceni, alături de cadrele didactice îndrumatoare, au reluat spiritul unei tradițtii! În întreg colegiul, de Dragobete, cu toții au însuflețit atmosfera prin dans și voie bună, fiind acompaniați de Paula Florescu (clasa a XII-a G) și Briana Georgiana Olteanu (clasa a IX-a C). Concursurile cu păpuși de Dragobete, confecționate în atelierele de creație, dar și concursurile interactive nu au lipsit din atenția participanților, care s-au bucurat de însemnătatea evenimentului, împărtășindu-și reciproc cele mai frumoase gânduri. De asemenea, elementele tradiționale românești, precum și obiectele decorative specifice au conturat cadrul ideal reprezentativ pentru această sărbătoare autentică romanească – sărbătoarea dragostei. În final, la cancelarie, s-a prezentat în fața profesorilor și o scenetă comică despre un duel între Valentine și Dragobete. Totul a făcut parte din proiectul ”De Dragobete, iubește românește!”, ce s-a bucurat de un real succes. Organizatorii principali ai evenimentului au fost prof. Corina Arhip, prof. Paul Deboveanu, prof. Lucian Lazăr, prof. Popa Bianca-Denisa, dar și președinte Consiliului Școlar al Elevilor și, în mod special, coordonatorii Radio Bloo. 0 SHARES Share Tweet

