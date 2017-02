Multimedia „De drag! De Dragobete!” cu elevii de la Apostu şi Ferdinand de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Mai mulţi elevi de clasa a X-a de la colegiile „Ferdinand I” şi „George Apostu” au dorit să marcheze într-un mod inedit sărbătoarea dragostei la români sub titlul „De drag! De Dragobete”. Ei şi-au dat întâlnire vineri, 24 februarie, în Sala de Festivităţi „Petre Bărbuţă” a Colegiului Naţional de Artă „George Apostu” unde, îndrumaţi de doamnele diriginte, profesoarele Dana Bîrzu şi Mihaela Savin, au evocat mitul lui Dragobete. Aceştia l-au avut ca invitat pe criticul şi istoricul de artă Iulian Bucur care s-a folosit de dubla sa calitate, aceea de profesor şi de director al secţiei de Etnografie din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu, ca să readucă în memoria celor prezenţi această tradiţie neaoşă revenită ca un contraatac la adresa importatului Valentine’s Day. 1 of 17 „De Dragobete vă doresc să fiţi voi înşivă, să fiţi originali şi să nu-i lăsaţi pe cei cu interese mercantile să vă dicteze ce simţiţi” a concluzionat Iulian Bucur în prezentarea sa. A urmat un concurs ad-hoc despre această sărbătoare în care câştigători au fost toţi cei prezenţi. Finalul a aparţinut momentelor artistice în care „profesioniştii” de la Apostu şi „entuziaştii” de la Ferdinand au performat oferind nestemate culturale în ton cu această zi dedicată Dragostei. 137 SHARES Share Tweet

