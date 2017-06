De ce sunt copiii înnebuniţi după kendama şi spinner fidget? de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Chiar dacă tehnologia a avansat foarte repede, iar jocurile au ajuns până în punctul în care simulează practic realitatea înconjurătoare, copiii din ziua de azi tind să se întoarcă la simplitate. Acestea este motivul pentru care vânzările pentru Kendama şi Spinner Fidget au explodat pe piaţa din România, de la începutul anului. Iulian Ghişoiu, directorul BeKid.ro – unul dintre cele mai mari magazine online din România pentru bebeluşi şi copii – afirmă că, de la începutul acestui an, a vândut câteva mii de kendama şi spinner fidget, iar cei mai mulţi copii au cumpărat aceste jucării deoarece s-au plictisit de tehnologie şi vor să se întoarcă la simplitate, la antrenarea coordonării minte-mâini. Surprinzător este că nu doar copiii se bucură de aceste jucării, ci şi adulţii. “În materie de jucării – şi nu numai – trendul este întotdeauna sinusoidal, iar cei mai mulţi advertiseri ştiu asta. Aşa a fost întotdeauna. Tehnologia avansează rapid până în punctul în care beneficiarul ei se plictiseşte şi vrea să se întoarca pentru un timp la jocurile simple, care să nu îi solicite atât de mult. Acesta este motivul pentru care au avut succes jocuri precum FarmVille, AngryBirds, MineCraft şi, mai nou, kendama sau spinner fidget. Acum este febra celor două jucării, dar nu va dura o vesnicie. Istoria ne-a arătat că orice întoarcere la simplitate va continua cu întoarcerea la complexitate, iar la un moment dat copii vor începe să cumpere din nou jocuri complexe, specifice nivelului actual de evoluţie tehnologică. Până atunci trebuie să ne bucură, noi, ca părinţi, ca datorită acestor două jucării haioase, îi putem ţine pe cei mici, pentru o vreme, departe de telefonul mobil sau de calculator”, declară Iulian Ghişoiu, directorul BeKid.ro. Preţul unui kendama variază între 50 şi 100 de lei, iar costurile pentru spinner fidget sunt între 20 şi 50 de lei. 1 SHARES Share Tweet

