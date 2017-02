Social De ce se mai plătește apa la Asociație dacă locatarul și-a făcut circuit separat? de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – apa meteorică şi ţevile de la subsolul blocului nasc disensiuni în interiorul Asociaţiei de proprietari “84 Luceafărul” – un proprietar debranşat de la sistemul centralizat reclamă faptul că plăteşte prea mult la întreţinere Vasile Socarici locuieşte pe strada Milcov din Bacău şi este supărat pe faptul că s-a trezit “încărcat” cu o sumă de bani, în fişa de întreţinere. Diferenţa reclamată ar fi de la 18 lei, la 40 de lei, sumă care nu s-ar justifica în condiţiile în care are centrală proprie de apartament, branşament separat la apă rece, iar în scara blocului nu există calorifere. Bărbatul contestă deasemenea plata apei meterorice şi a ţevilor din subsolul blocului. “Diferenţa de bani despre care vă vorbesc nu se regăseşte în realitate. Au fost luni de zile în care nu a plouat în Bacău şi m-am trezit cu 14 lei în fişă, pentru apa meteorică. Eu, în afară de lumina pe casa scării şi femeia de serviciu, n-ar trebui să plătesc nimic. Pe tronsonul meu nu mai există niciun consumator Thermoenergy, iar ţevile sunt blindate. Pentru ce să plătesc eu pentru nişte conducte care nu sunt ale mele, pentru un serviciu de care eu nu beneficiez!?! Nu mi se pare corect!”, declară Vasile Socarici Reclamantul spune că a studiat de nenumărate ori legea şi face trimitere la H.G. nr. 1588/2007, capitolul III, art. 32 – 56. Legea este invocată şi de Lidia Pleşca, administrator la Asociaţia de proprietari “84 Luceafărul”. “Reclamantul a depus o sesizare la asociaţie, în care solicita să i se explice modul de calcul a cheltuielilor lunare. I-am răspuns în termenii legali şi i-am scris inclusiv legile în baza cărora se fac calculele lunare. Domnul respectiv trăieşte într-un condomeniu şi trebuie să se supună legilor în vigoare. Ce plăteşte toată lumea, trebuie să plătească şi el. Chiar dacă are centrală, chiar dacă are apa separat (nu ne legăm de coeficientul de corecţie la el), dar ţevile de la subsol trebuie plătite. El a fost preşedinte la asocialţie şi ar trebui să cunoască legea. Eu aplic legea exact cum spune ea”, a declarat Lidia Pleşca, administrator la Asociaţia de proprietari “84 Luceafărul” Chiar dacă Adunarea Generală a decis ca femeia de serviciu să fie plătită pe persoană, reprezentanţii primăriei au venit cu observaţia că legea prevede ca femeile de serviciu să fie plătite pe cotă indiviză. În ceea ce priveşte apa meteorică, proprietarii din blocul nr. 56 nu au şarpantă pe bloc, iar apa se scurge în canalizare şi prin urmare, trebuie plătită. Dacă ar exista acoperiş, apa s-ar scurge prin uluc şi ar ajunge pe pământ, iar locatarii nu ar mai plăti apa meteorică. 2 SHARES Share Tweet Articolul precedent La fel ca la Colectiv Articolul următor Corbasca: Bătrână de 91 de ani tâlhărită în propria casă

