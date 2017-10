O echipă de oameni de știință din Marea Britanie a dezvăluit, marți, că a descoperit motivul pentru care una din zece persoane se confruntă cu răni care se vindecă greu și care au potențial fatal, informează Xinhua. Noua cercetare desfășurată la Universitatea din Manchester a identificat o bacterie, prezentă în mod normal pe piele, ce poate îngreuna vindecarea rănilor. Oamenii de știință au descoperit că în cazul deteriorării unui receptor ce permite corpului să recunoască bacteria Pseudomonas aeruginosa rezultatul este o disfuncție și un dezechilibru. Conform dr. Sheena Cruickshank, acest dezechilibru are un impact deosebit de important asupra abilității de vindecare a unei răni. Bacteria, care trăiește în mod natural pe oameni, a fost asociată anterior cu infecția rănilor, o complicație majoră a leziunilor pielii care întârzie să se vindece. Cercetarea, condusă de Cruickshank și dr. Matthew Hardman de la Universitatea din Hull, a fost publicată în ”Journal of Investigative Dermatology” și a fost finanțată de Consiliul pentru Cercetare Medicală. Aceasta prezintă noi dovezi ce explică motivul pentru care 10% dintre persoane se vor confrunta cu o rană infectată care nu se va vindeca în mod corespunzător. ”Este impetuos necesar să înțelegem comunitățile de bacterii prezente pe pielea noastră și motivul pentru care mulți dintre noi se vor confrunta cu răni care nu se vindecă”, a declarat dr. Cruickshank. ”Rănile pot fi cauzate de o multitudine de factori, de la traume la escare, însă infecția este o complicație ce poate duce uneori la probleme medicale letale”, a completat ea. ”Multe persoane se luptă cu răni care se vindecă greu, însă această nouă cercetare sugerează că tipurile de bacterii prezente (pe piele — n.r.) pot fi responsabile de imposibilitatea noastră de a ne vindeca, ceea ce este important de luat în calcul pentru gestionarea tratamentului leziunii”, a precizat Cruickshank. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet loading...

