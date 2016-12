De ce ne miram?

Câstigarea alegerilor de catre PSD si deriva PNL sunt o noutate doar pentru cei care nu au vrut sa vada semnele. Singura surpriza de la aceste alegeri poate sa fie doar scorul istoric obtinut de social-democrati, insa trendul era vizibil. Ca alegerile au fost câstigate de PSD sau pierdute de PNL, ramâne de discutat, cert este ca este pentru prima data când social-democratii câstiga in zona urbana si in Transilvania.

A fost o prezenta slaba la urne? Eu cred ca nu, prezenta se inscrie in trendul alegerilor de acum patru si, respectiv, opt ani; problema fiind doar una de perceptie: listele electorale nu „bat” cu realitatea din tara, peste patru milioane de români figurând inca drept alegatori in România desi ei sunt plecati la munca in strainatate.

Daca este sa identificam un perdant clar al acestor alegeri, acesta este idealul tehnocratic. Ideea ca iei niste oameni care nu au fost alesi de nimeni si-i pui sa conduca un guvern a esuat in România. Intr-un sistem democratic, cel care guverneaza trebuie sa stie de frica alegatorului; or tehnocratii nostri nu au avut aceasta teama. Nu au avut ei nici competenta necesara, dar asta este deja o alta poveste. Una care trebuie spusa, insa, pentru ca este absolut necesar sa se faca bilantul episodului tehnocrat. Un bilant care sa se lase cu plângeri penale acolo unde este cazul.

Pentru ca daca politicienii sunt anchetati si condamnati atunci când gresesc, nu vad de ce nu s-a intâmpla la fel si in cazul tehnocratilor. Si ar fi pentru ce, de la escrocheria cu statueta lui Brâncusi si afacerea fregatelor cumparate fara licitatie, pâna la ministrul care câstiga zeci de mii de euro din inchirierea unui site fara vizitatori.

Ce ar mai fi de spus? Ca inca nu ne-am invatat sa acceptam rezultatele alegerilor. Democratia inseamna ca pierzatorii unui scrutin trebuie sa accepte rezultatul. La noi, insa, s-a pornit iarasi tavalugul: cine a votat altfel, a facut-o pentru ca e prost, manipulat sau asistat social. Strategia asta este foarte paguboasa, nu de alta dar jignirea alegatorilor are efect de bumerang. Iar asta s-a vazut cel mai bine in Teleorman, judet pe care „intelectualii de dreapta” au ajuns sa-l considere ciumat si l-au dat exemplu negativ, „teleormanizarea” devenind o sperietoare nationala.