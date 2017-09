Un grup internațional de oameni de știință propune o nouă teorie prin care încearcă să explice misterul care stă în spatele diferenței de mărime dintre frunzele tuturor speciilor de plante de pe glob. Echipa formată din 17 specialiști, printre care se numără oameni de știință din Marea Britanie și China, acoperind mai multe domenii de cercetare, condusă de profesorul Ian Wright de la Universitatea Macquarie din Australia, a utilizat ”big data” — constând în seturi de date de volum mare — pentru a analiza informații despre 7.600 de specii de plante din lume, de pe toate continentele pe care crește vegetație, și a descoperi motivul pentru care frunzele plantelor au mărimi diferite în funcție de latitudine, de la cele mai mici în apropierea polilor, la cele mai mari la tropice. ”Deși manualele susțin că (diferența — n.r.) este un echilibru între disponibilitatea apei și supraîncălzire, noi am observat altceva în date”, a declarat dr. Elizabeth Law de la Universitatea din Queensland, potrivit site-ului acestei instituții. Cu ajutorul unor modele specifice, oamenii de știință au ajuns la concluzia că, în cea mai mare parte a lumii, factorii-cheie care au afectat dimensiunea frunzelor au fost temperaturile din cursul nopții și riscul de îngheț. ”Acest lucru a fost semnalat în urmă cu aproximativ un secol, însă abia acum am venit cu o explicație completă pentru ceea ce se întâmplă cu frunzele din lume în relație cu clima din zona respectivă”, a declarat Wright pentru Xinhua. Mărimea frunzelor poate varia de la 1 milimetru pătrat la peste un metru pătrat, iar oamenii de știință caută de multă vreme să afle secretul din spatele diferențelor considerabile dintre ele. Potrivit teoriilor tradiționale, condițiile de umiditate ar fi fost principala cauză care a determinat mărimea frunzelor. Înțelegerea motivului pentru care dimensiunile frunzelor variază este deosebit de importantă pentru o multitudine de domenii științifice, inclusiv pentru cele privind schimbările climatice. După cum se arată pe site-ul Universității din Queensland, aceste informații ”vor fi utilizate de autoritățile guvernamentale pentru a prevedea modul în care vegetația se va schimba, la nivel local dar și global, pe fondul schimbărilor climatice și pentru a dezvolta planuri în vederea adaptării la acestea”. De asemenea, prin înțelegerea modului în care mărimea frunzelor este determinată de temperatură se pot ”reconstitui condițiile de climă din trecut, chiar și din urmă cu milioane de ani”, a precizat Wright. Studiul este publicat în cel mai recent număr al ”Science”. AGERPRES 7 SHARES Share Tweet

