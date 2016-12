Editorial De ce? De-aia! de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Nu ma mira deloc faptul ca alegerile, c-or fi ele locale sau parlamentare, nu mai atrag tineretul. Daca era vara, as fi putut crede ca tinerii au preferat plaja sau terasele. Or,…In fine, as putea gasi explicatii multiple pentru acest fenomen de masa (mai mult de jumatate din populatia tarii refuzând sa treaca pe la urne). Sa ne amintim, deocamdata, de o parte dintre dezamagirile traite de cei care s-au dus la vot cu acea convingere ca fac bine si ca, mai ales, le va fi mai bine. Când a venit criza si peste România, ce mai urgisiti au fost…tinerii. Dadeai cu tunul si nu gaseai un loc de munca pentru ei, mai toti patronii vrând sa aiba la poarta numai absolventi de Harvard, cu zeci de ani experienta in munca, dornici sa presteze pe cât mai putini bani. Si asta in vreme ce se schimbau borduri de zeci de milioane de euro si se construiau autostrazi cu sute de milioane de euro kilometrul. In fine, daca apuca vreunul sa prinda un post la stat, s-a trezit peste noapte ca ii lipseste aproape jumatate din leafa. Apoi, când, la referendum, au votat sa-l dea jos pe Basescu, unii mai batrâni, imbracati in robe purpurii, le-au dat peste bot, fara drept de apel, facându-i pe multi tineri (si nu doar) sa se intrebe: „De ce am mai fost chemati la urne? Unde e democratia?”. Mai departe, la tragedia #Colectiv, care a acoperit cu lacrimi intreaga românime, tineretul, mai ales, a fost mintit din nou, promitându-li-se marea cu sarea, odata cu debarcarea fortata a lui Ponta si inscaunarea premierului „mocirla”. La fel si cu presedintele ales, tot o dezamagire au trait românasii, nu mai instist. De ce nu merg tinerii la vot? De aia! De lehamite. 0 SHARES Share Tweet

