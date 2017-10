De ani buni, conducerea Judecătoriei Moineşti cere sprijin pentru mutarea instanţei într-un alt spaţiu. Clădirea în care funcţionează Judecătoria de mai bine de 20 ani a devenit neîncăpătoare pentru că volumul de activitate s-a dublat. La începutul lui 2015, conducerea instanţei de la acea vreme reclama că într-un birou lucrează cinci judecători faţă de maximum trei cât prevăd normele, că spaţiul general al instanţei este deficitar, dar şi cel al arhivei sau cel destinat studiului dosarelor. Atunci se punea problema găsirii unui spaţiu dublu ca dimensiune pentru ca magistraţii să lucreze în condiţii mai bune. La acel moment, se spera ca „discuţiile de principiu” să se finalizeze… în câteva luni, adică tot în 2015, fiind analizate chiar trei variante de către conducerea instanţei şi primăria oraşului: fie să se aloce fonduri de la bugetul statului, fie primăria să pună la dispoziţie un spaţiu, fie printr-un proiect cu fonduri europene. După mai bine de doi ani, nu doar că s-au blocat discuţiile, dar au dispărut şi variantele. Au rămas doar problemele. „Arhiva este mică, la fel şi locul de studiere a dosarelor. Problema schimbării sediului se discută de mult timp. Este în aşteptare… S-au încercat diferite soluţii, dar nu soluţii viabile. Nu ai cum să muţi o instanţă în nu ştiu ce bloc, nu se poate. Problema este în discuţie şi acum, este veşnica discuţie. Trebuie un spaţiu mare şi nu există aici, în Moineşti, un asemenea spaţiu. Aici avem o suprafaţă de 800 mp şi mulţi colegi sunt şi câte 5 în birou. Când e schema completă stăm înghesuiţi cu toţii, şi judecătorii, şi personalul auxiliar. Şi nu există clădire mai mare. Eu cunosc problema din 2010 când s-a retrocedat clădirea, şi s-au căutat soluţii dar nu sunt. Ar fi o soluţie, şi am discutat cu cei din primărie, când se va face hotelul, care e lăsat în paragină de ani buni. Altă soluţie, să construim noi un sediu, nu se poate lua în calcul, nu cred că sunt fonduri la minister. Dar nu se pune doar problema că suntem înghesuiţi. Noi nu avem cameră de consiliu, nu avem camere de audiere a minorilor, nu avem strictul necesar. Eu mă gândesc că poate peste trei ani se va rezolva această problemă, nu ştiu cum, poate dacă se termină hotelul”, arată preşedintele Judecătoriei Moineşti, judecător Carmen Nela Paţilea. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.