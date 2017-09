O nouă ediţie a programului filantropic „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi!”, proiect derulat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului a debutat duminică, 10 septembrie. După slujba Vecerniei, în tinda Bisericii „Sfântul Dumitru” din Bacău, sute de elevi din parohiile băcăuane au venit ca să primescă binecuvântare înaintea începutului noului an şcolar. Alături de ei, s-a alăturat în rugăciune şi ierarhul locului, I.P.S arhiepiscopul Ioachim, dând glas binecuvântării pe care şcolarii să le poarte ca pe un sprijin pe calea spre cunoaştere. Micuţii prezenţi în curtea bisericii au fost răsplătiţi cu daruri dulci şi cu cadouri folositoare în noul an şcolar. Ca şi în ceilalţi ani, programul va continua şi în celelalte protopopiate de pe cuprinsul judeţului Bacău urmând ca la final, într-o acţiune ce va avea loc la Biserica „Precista” din Bacău sute de copii proveniţi din familii cu probleme sociale deosebite să primească un ajutor, ce constă în rechizite şi burse sociale oferite cu sprijinul parohiilor băcăuane. „Să avem conştiinţa că facem parte dintr-o instituţie divino-umană, care ne ajută să purtăm de grijă celor care nu au posibilităţi. Să-i îndemnăm şi pe cei mai puţin credincioşi să vină la cunoaşterea Adevărului şi la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu”, a subliniat I.P.S Ioachim în cuvântul său de învăţătură. 8 SHARES Share Tweet

