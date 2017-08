La data de 06 august a.c., în jurul orei 03.00, polițiștii oneşteni au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 30 de ani, din comuna Dofteana a fost victima unui accident de circulaţie, produs pe DJ 116D din localitate. La faţa locului, poliţiştii rutieri au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului rutier şi au constatat că o femeie de 30 de ani, din comuna Dofteana, în timp ce se deplasa în calitate de pieton, pe marginea părţii carosabile, a fost surprinsă şi accidentată de un autoturism al cărui conducător auto nu a oprit, părăsind locul faptei fără acordul organelor de poliţie. Ulterior, în urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au identificat atât autoturismul, cât şi conducătorul auto, un bărbat de 35 de ani, din Dărmăneşti. Victima a fost transportată la Spitalul Oneşti pentru îngrijiri medicale, necesitând internarea.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0,37 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului. Faţă de bărbatul de 35 de ani, poliţiştii au luat măsura reţinerii, fiind încarcerat în arestul I.P.J.Bacău, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti cu propuneri legale. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.