Sport Dans Sportiv / Sportivii de la Adamas, medaliați la București și Brăila de Florin Stefanescu - Finalul săptămânii trecute a programat alte competiții în calendarul competițional al Federației Române de Dans Sportiv, prilej cu care dansatorii sportivi de la Adamas au obținut noi rezultate remarcabile. Astfel, sâmbătă, 25 martie, sportivii bacăuani au evoluat la Cupa Bonito, desfășurată în Sala Apollo din București și au înregistrat următoarele clasări: -Rareș Bâlu-Patricia Rotaru, locul I la clasă D 6-11 ani și locul IV la Open Basic 6-11 ani;

-Robert Rotaru-Maria Miron, locul VII în finala Open Basic Latin 12-15 ani;

-Mario Ipate-Beatrice Ursan, locul VI în finala Open Basic Standard 16-35 ani;

Victor Matei-Ilinca Margasoiu, locul VI în finala clasei E 12-13 ani. A doua zi, sportivii băcăuani s-au deplasat la Brăila unde au participat la Cupa Style Dance, unde au reușit următoarele rezultate: -Matei Teodoru-Ramona Strîmbei, locul I Open Basic Standard și locul III Open Basic Latin 12-15 ani;

-Mario Ipate-Beatrice Ursan, locul V în finala de Open Basic Standard 16-35 ani;

-Cosmin Ursu-Cristiana Chiper, locul III clasa D 14-15 ani;

-Victor Matei-Ilinca Margasoiu, locul I clasa E 12-13 ani;

-Radu Alexa-Alexandra Găitan, locul IV în finala Hobby 12-15 ani;

-Alex Bertea-Carina Băisan, locul III Hobby 6-11 ani;

-Cosmin Grapcenco-Matheea Nicoară, locul IV Hobby 6-11 ani. În competiția desfășurată în Sala Carantina din Brăila, Adamas a punctat și cu perechile de Debutanți și cu Fetele Solo, obținând următoarele rezultate: Debutanți două dansuri (vals lent și cha-cha-cha) -Sabin Buzdugan-Rebeca Tomiță, locul I 8-9 ani,

-Tudor Ismană-Bianca Condopol, locul VI 8-9 ani;

-Tudor Popa-Delia Popa, locul VII 8-9 ani;

-Andrei Machidon-Ștefania Vorniceanu, locul VI 10-11 ani;

-David Avarvarii-Denisa Bercaru, locul I 12-15 ani;

-Emanuel Gurbelea-Adina Antal, locul II 12-15 ani. Fete Solo -Timeea Fechet, locul II cha-cha-cha 4-7 ani;

-Alexandra Stroea, locul IV cha-cha-cha 4-7 ani;

-Delia Popa, locul III cha-cha-cha 8-9 ani;

-Bianca Condopol, locul II vals lent 8-9 ani.

