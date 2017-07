Sala ATG din Graz, Austria, a fost în perioada 29-30 iulie gazda competiției „Styrian Opn”, un eveniment ce face parte din calendarul competițional al Federației Internbaționale de Dans Sportiv-WDSF. În cadrul cometiției austriece au fost organizate mai multe concursuri derulate pe categorii de vârstă la care au participat sportivi din țara gazdă, din Rusia, Croația, Slovenia, Ungaria, Italia, Slovacia, România, Ucraina, Cehia și Germania. Rezultatele sportivilor români participanți la acest eveniment au fost excelente, între ele remarcându-se și reușitele perechii Mateo Ipate (CDS Adamas Bacău)-Sonia Stelea(CDS Latino Angels Dej) care au concurat la Open Standard Juniori II (14-15) ani și Open Standard Youth (16-18 ani). În ciuda faptului că sportivul de la Adamas a împlinit 14 ani la o zi după concurs, perechea formată din Mateo și Sonia a reușit să se califice în finala Open Standard Juniori II fiind medaliată pe locul IV. Clasamentul finalei la această categorie a fost următorul: 1. România, 2. Ungaria, 3. Rusia, 4. România, 5. România, 6. Austria. Perechea Mateo Ipate-Sonia Stelea a participat și la concursul Open Standard Youth, acolo unde a reușit să se impună în fața altor perechi cu experiență, terminând competiția pe locul 10. Trebuie subliniat faptul că această evoluție a sportivilor români a fost una convingătoare și că următorul eveniment la care vor participa va fi la Stuttgart unde între 8 și 12 august se va derula poate cea mai importantă competiție internațională la nivel mondial, German Open Championhip. 0 SHARES Share Tweet

