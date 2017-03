Sport Dans Sportiv: Noi rezultate remarcabile pentru sportivii de la Adamas de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cunoașteți expresia „a curs multă apă pe Dunăre”? Exact așa s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute, când a „curs” cu trofee și medalii pentru dansatorii sportivi de la C.D.S. Adamas Bacău, care au participat la cea de-a XI-a edției a Cupei „Beija Flor” organizată de clubul gălățean cu același nume în sala „Siderurgistul” din orașul dunărean. În urma confruntărilor de pe parchetul de dans, sportivii băcăuani au obținut următoarele rezultate: -la clasă Hobby, categorie de vârstă 10-11 ani, perechea Alex Bertea-Carina Băisan s-au clasat pe Locul I, iar perechea Cosmin Grapcenco-Matheea Nicoară au terminat competiția pe locul IV ; -la clasă Hobby, categorie de vârstă 12-15 ani, perechea Radu Alexa-Alexandra Găitan s-au clasat pe locul III ; -la clasa E, categorie de vârstă 12-15 ani, Victor Matei și Ilinca Margasoiu și-au adjudecat medaliile de aur urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului ; -la Open Basic 6-11 ani, 8 dansuri, perechea Rareș Bâlu-Patricia Rotaru s-a clasat pe locul secund ; -la Open Basic Standard 14-15 ani, Robert Rotaru și Maria Miron s-au clasat pe locul II în timp ce perechea Matei Teodoru-Ramona Strîmbei au încheiat competiția pe locul IV. Fete Solo -Bianca Condopol, locul I vals lent, 8-9 ani; -Timea Fechet, locul III vals lent și locul V la cha-cha-cha, 4-7 ani; -Denisa Bercaru, locul IV vals lent, 10-11 ani; -Ștefania Vorniceanu, locul VI vals lent, 8-9 ani; -Vanesa Maftei, locul VI vals lent, 10-11 ani. Debutanți -perechea Sabin Buzdugan-Rebeca Tomiță, locul I vals lent și cha-cha-cha și locul III la cha-cha-cha, 8-9 ani; -perechea David Avarvarii-Denisa Bercaru, locul III vals lent și cha-cha-cha și locul V la cha-cha-cha, 12-15 ani; -perechea Tudor Popa-Delia Popa, locul VI vals lent și cha-cha-cha, 8-9 ani. Duminică, perechea Matei Teodoru-Ramona Strîmbei a participat și la Concursul Zonal de Dans Sportiv „Festivalul Copiilor” desfășurat în Sala Apollo din București, acolo unde sportivii băcăuani au reușit o clasare pe locul secund în competiția de Open Basic Standard 12-15 ani. Pentru weekendul viitor (25-26 martie), sportivii de la Adamas și-au propus să obțină alte rezultate considerabile, atunci când se vor deplasa la Brăila unde se va desfășura cea de-a XIV-a ediție a Cupei „Style Dance”. 32 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.