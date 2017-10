Centrul Sportiv Apollo din capitală a găzduit în acest weekend ediția inaugurală a Cupei Dance Prestige la dans sportiv, o competiție organizată de clubul bucureștean ACS Dance Prestige și Federația Română de Dans Sportiv. La acest eveniment și-au dat întâlnire peste 400 de sportivi din țară, între ei și perechea băcăuană Cosmin Ursu-Cristiana Chiper. Sportivii legitimați la CDS Adamas Bacău, pregătiți de antrenorii Romeo Tanasă și Cristi Sava, au concurat la categoria de vârstă 14-15 ani, clasă D mixt, acolo unde au reușit să se impună și s-au clasat pe primul loc, cucerind medaliile de aur. Tot în acest weekend, la Sebeș, se desfășoară ediția 2017 a Cupei României la Dans Sportiv, competiție la care clubul băcăuan este reprezentat la categoria de vârstă 14-15 ani, secțiunea standard, de către Mateo Ipate care face pereche cu Sonia Maria Stelea, sportivă legitimată la clubul Latino Angels din Dej. 49 SHARES Share Tweet loading...

