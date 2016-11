Dans Sportiv / Adamas pe podium si la Galati

Disputata in Sala Siderurgistul din Galati la sfârsitul saptamânii trecute, cea de-a VI-a editie a Cupei Memoriale „Daniel Nechita” la Dans Sportiv, organizata de Clubul de Dans Sportiv „Beija Flor” din localitate, sub egida Federatiei Române de Dans Sportiv (F.R.D.S.), s-a bucurat de o prezenta numeroasa a sportivilor din toata zona Moldovei, a Dobrogei si din partea de est a Munteniei, inclusiv din capitala.

La evenimentul din orasul de pe Dunare, Clubul de Dans Sportiv Adamas Bacau a participat cu un lot compus din 14 sportivi care au inregistrat o serie de noi succese, cuantificate in 18 medalii si 3 cupe. Dupa prima zi de concurs de la clasele oficiale, procentajul bacauanilor a fost maxim: doua participari, doua clasari pe locul I. Iata si rezultatele:

Clasa Hobby 10-11 ani: Radu Alexa – Alexandra Gaitan -locul I ;

Clasa D La 16-35 ani: Marian Haidau – Bianca Arseni – locul I.

Competitia a continuat duminica, pe ringul de dans evoluând fetele solo si perechile de debutanti:

-Fete solo 4-7 ani cha cha- Delia Popa locul 5;

-Fete solo 4-7 ani vals lent – Delia Popa locul 5 si Bianca Condopol locul 1;

-Fete solo 12-15 ani vals lent – Cristina Munteanu locul 5;

-Debutanti 1 dans 8-9 ani cha cha – Sabin Buzdugan – Rebeca Tomita locul 6, Cosmin Grapcenco – Mateea Nicoara locul 2;

-Debutanti 2 dansuri vals lent si cha cha – Teodor Ismana – Bianca Condopol locul 4;

-Debutanti 2 dansuri vals lent si cha cha – Sabin Buzdugan – Rebeca Tomita locul 6, Cosmin Grapcenco – Mateea Nicoara locul 4.

Urmatoarea competitie la care vor participa sportivii de la Adamas se va desfasura la sfârsitul acestei saptamâni in Sala „Andreea Isarescu” din Voluntari – Ilfov, unde va avea loc Cupa Hobby Dance editia 2016, organizata de Clubul „Hobby Dance” din Bucuresti si F.R.D.S.