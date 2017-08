Pentru sportivul legitimat la SCM Bacău, Daniel Martin, Campionatul Mondial de Înot pentru Juniori de la Indianapolis SUA s-a încheiat. Și nu oricum ci cu un nou rezultat care onorează. Un loc IV în finala probei de 200m spate, în care s-a omologat un nou record al competiției (Hugo Gonzales (Spania), 1:56.69). Pe ansamblu, participarea la această competiție i-a adus sportivului pregătit de antrenorul Iulian Matei o și mai mare deschidere, rezultatele sale fiind practic cartea sa de vizită. În cele trei finale disputate la Indianapolis, Daniel Martin a reușit acest loc IV la 200m spate, un loc V la 50m spate și a cucerit medalia de bronz de la 100m spate. Cu siguranță, aceste rezultate îi vor da sportivului bacăuan un impuls și mai mare, și, la așa cum îl cunoaștem pe Dani, serios, muncitor și ambițios, trebuie să ne așteptăm în curând la noi reușite. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.