Sport Daniel Martin, din nou la superlativ Înot/ Campionatul Balcanic Juniori de Dan Sion Înotătorul băcăuan Daniel Martin își continuă seria rezultatelor de excepție. La Balcaniada de juniori desfășurată weekendul trecut la Sofia, în Bulgaria, sportivul legitimat la SCM Bacău a cucerit opt medalii dintre care șase de aur. Elevul lui Iulian Matei a devenit campion balcanic la șase probe: 50 metri spate, (cu timpul 26.20), 200 m spate (2:02.88), 200 m liber (1:52.63), 100 m spate (56.59) și la ștafetă 4x 100 m mixt (3:49.61) și 4 x 100 m liber (3:24.55). Totodată, Dani Martin și-a trecut în cont și două medalii de argint la 100 m fluture (54.61) și la 200 m mixt (2:07.30).

