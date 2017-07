Sport Dani Martin, vicecampion european! Înot/ CE Juniori de Dan Sion -

O nouă reușită de excepție pentru înotătorul băcăuan Daniel Martin. Sportivul legitimat la SCM Bacău s-a încununat sâmbătă vicecampion continental de juniori în proba de 200 metri spate la Campionatul European de la Netanya (Israel). În finala probei, înotătorul pregătit de Iulian Matei a stabilit un nou record național, parcurgând cei 200 de metri cu timpul de 1:58.72. Aurul a fost adjudecat de înotătorul rus Kliment Kolesnikov, care a stabilit timpul de 1:57.73, in timp ce pe ultima treapta a podiumului a urcat un alt reprezentant al Rusiei, Nikita Tretyakov. În prima finală la care a participat la Europenele din Israel, cea de 100 metri spate, Dani Martin s-a clasat al optulea. 0 SHARES Share Tweet