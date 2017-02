Social Dana Țîțaru e director general la Protecția Copilului de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Când Sorin Brașoveanu a fost ales și validat în funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Bacău, instituția pe care o conducea a rămas fără șef. Timp de jumătate de an, Direcția Generală de Asistență Generală și Protecția Copilului (DGASPC) a fost condusă de un interimar, în persoana Rodicăi Știucă, director economic. De la 1 martie, director general va fi Daniela Țîțaru, director adjunct pe componenta adulți a DGASPC. Ea s-a înscris la concursul organizat, în februarie, pentru ocuparea postului și l-a câștigat. ”Îmi propun să fac tot ce se poate mai bine și mai mult pentru cei care au nevoie de serviciile DGASPC Bacău” a declarat Daniela Țîțaru. Ea va fi validată în funcție azi, în ședința CJ Bacău. 53 SHARES Share Tweet

