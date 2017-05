Dămieneşti: Copil adus la spital în stare gravă după ce a fost lovit cu un bolovan în cap

– un vecin a aruncat cu un bolovan de pământ, spune el, ca să-l sperie şi să nu vină să ia cireşe din copacul său – l-a nimerit însă în cap şi la scurt timp i s-a făcut rău

Incident grav la Călugăreni, în comuna Dămieneşti, unde un băiat de 11 ani a fost lovit în cap cu un bolovan, de către un vecin care l-a văzut că venea împreună cu un alt copil spre cireşul din curtea sa şi ar fi vrut să-i sperie.

Minorul lovit a apucat să ajungă la casa bunicii şi a început să se plângă că se simte rău şi după foarte scurt timp a leşinat.

„Zicea că-l doare capul, că nu mai poate. I-am dat o pastilă, l-am scos afară la aer, l-am dat cu apă, cu oţet, dar era tot mai rău şi ţipa. La un moment dat a căzut jos şi n-a mai vorbit. Era aproape mort. L-a întrebat mama lui ce a păţit şi a zis că l-a bătut unul de aici, că i-a dat în cap cu un bolovan”, povestea Maria S., bunica copilului.

„A zis doar că nu mai poate, a mai vobrit puţin, a căzut jos şi gata”, spunea şi mătuşa acestuia. Cel care l-a lovit regretă cele întâmplate şi nu-şi poate explica cum de băiatul a fost rănit atât de tare. Chiar el a fost cel care a anunţat Poliţia şi a urcat copilul în maşină ca să-l ducă la spital, când a aflat că i s-a făcut rău.

„Eram în grădină şi el venea cu altul către cireş. Atunci am luat un bolovan din cartofi şi am aruncat înspre gard, ca să-i sperii, dar s-a dus dincolo de gard. Băiatul s-a dus pe picioare acasă şi apoi i s-a făcut rău. Am sunat la 112 şi l-am dus eu cu maşina până la Prăjeşti, de unde l-a luat salvarea. Îmi pare rău, dar am aruncat doar ca să-i sperii şi am dat cu pâmânt”, spunea Georgel C. (59 ani), cel care l-a lovit.

Minorul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău în stare critică şi a fost dus direct în sala de operaţie. Avea un traumatism cranian şi a trecut cu bine de intervenţia chirurgicală, în prezent fiind în stare bună, însă va mai rămâne internat.

Cazul a ajuns imediat în atenţia poliţiştilor şi ulterior şi a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău care au început o anchetă. Vecinii spun că bărbatul de 59 de ani nu este agresiv şi nu a fost implicat niciodată în altercaţii. Şi ei cred că a vrut doar să-i alunge pe copii, nu să le facă rău.