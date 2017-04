Sport Dacicus, karate de la mic la mare de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vechii daci luptau cu săbii și lancii. Karateka de la Dacicus Bacău apelează, în schimb, la loviturile cu muchia palmei. Și la cele de picior. Deocamdată, doar în cadrul antrenamentelor. De la toamnă, însă, intră în circuitul competițiilor naționale. Obiectivul final este pe cât de îndepărtat, pe atât de generos: Jocurile Olimpice. „Am pus pe picioare acest club în urmă cu o lună de zile, având ca țintă marea performanță. Nu neglijăm nici zona de amatori, însă țelul nostru este ca, într-o bună zi, Dacicus să aibă reprezentanți la Olimpiadă, mai ales că, din 2020, karate-ul devine sport olimpic”, dezvăluie antrenorii Adrian Loghin și Manuel Perju. Multipli campioni naționali și internaționali, Loghin și Perju au fost coechipieri ca sportivi, iar proiectul Dacicus le-a oferit prima colaborare în calitate de antrenori. Deși înființat recent, Dacicus a găsit rapid un ecou favorabil în rândul iubitorilor de karate de diferite vârste. Mezinul grupului este fiica lui sensei Perju, Erica Perju, care, la 4 ani și 5 luni se antrenează cu sârg, spunând că „îmi place să vin la sală și să fac karate”, în timp ce decanul de vârstă are 48 de ani și a ales zona de amatori. Dacicus contează și pe un fost campion național în vârstă de 17 ani, Narcis Câtea, care, împreună cu fratele său, Paul, face zilnic naveta de la Cleja. În condițiile în care antrenamentele din sala de sport ale CN „Ferdinand I” încep la ora 19.00, frații Câtea se întorc cu autobuzul spre Cleja după orele 23.00, însă acest lucru nu le taie elanul. „Narcis și Paul constituie un model pentru colegii mai mici de la Dacicus”, spun antrenorii lor, Adi Loghin și Manu Perju, care speră ca, în curând, antrenamentele de la „Ferdinand” să se intercaleze cu cele de la Școala Generală nr. 16. În plan se află și o serie de cursuri de karate predate, tot la Școala nr. 16, în cadrul „Săptămânii altfel”, dar și lărgirea ariei de selecție. „Cei care doresc să ni se alăture, ne găsesc luni, miercuri și vineri, de la orele 19.00, la sala de sport de la Colegiul «Ferdinand I», iar, în curând, marțea și joia, de la ora 18.30, la Școala 16”, precizează antrenorii de la Dacicus. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.