In aceste zile, pâna pe 17 noiembrie, pe arterele de intrare si iesire din oras se vor derula, cu sprijinul politistilor, anchete Origine-Destinatie.

Actiunea are loc in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiul Bacau, un studiu amplu prin care se colecteaza date cu privire la traficul din municipiu si modalitatile in care se poate imbunatati.

Anchetele presupun oprirea vehiculelor si intervievarea conducatorilor auto cu privire la calatoria de la acel moment: origine, scop, destinatie. „Informatiile obtinute in cadrul acestor anchete vor fi utilizate la validarea modelului de transport ce va fundamenta Planul de Mobilitate Urbana Durabila”, anunta organizatorii. Actiunea se deruleaza in parteneriat cu Facultatea de Inginerie si Universitatea „Vasile Alecsandri”.

Strazile unde ati putea fi opriti sunt: zona Metro-Praktiker, Calea Romanului 217-225 (ambele pe 17 noiembrie), Calea Bârladului 119-125, Calea Moldovei 219 (ambele pe 15 noiembrie), Calea Moinesti – la intrarea din municipiul Bacau, la intersectia cu DJ 119B, adica la iesirea din Magura (ambele pe 16 noiembrie).

Chiar daca soferii sunt obligati sa respecte indicatiile politistilor, participarea la studiu este voluntara, iar informatiile furnizate sunt strict confidentiale.