„Daca nu mai putem cânta acasa, sa cântam macar… la Viena!”

Ansamblul folcloric „Privighetorile” din Podu Turcului va participa la festivalul-concurs „Starurile Diasporei”, care va fi gazduit de capitala Austriei, in zilele de 26-27 noiembrie 2016. Invitatia a fost acceptata dupa lungi ezitari, intrucât nu existau resursele financiare necesare deplasarii. Norocul a surâs dinspre Bucuresti.

Marius Rusu, un fost elev al lui Nicolae Popa, dirijorului ansamblului, a sponsorizat transportul, cazarea și masa. Adică totul. Nu este prima oara când acest sponsor ii ajuta pe cei din acest ansamblu folcloric.

Intre altele, in doua rânduri, a asigurat vacante la Mare pentru grupuri formate din peste 50 de membri ai ansamblului.

„Participarea noastra la acest festival-concurs este foarte importanta. Ne vom deplasa cu peste treizeci de interpreti: solisti vocali si instrumentisti, orchestra si grup vocal. Daca in ultimul timp nu mai putem cânta acasa, la Podu Turcului, ce ne-am zis? Sa cântam macar… la Viena!”, ne-a spus Nicolae Popa cu vadita amaraciune, dar si cu bucurie in glas. Cum nimeni nu este profet in tara lui, de ce-ar fi cineva profet in târgusorul sau?…