Un cutremur moderat cu magnitudinea de 5.2 grade s-a produs in noaptea de 27 spre 28 decembrie in regiunea Vrancea, la o adancime de 100 km, conform INFP. Cutremurul a fost resimtit in Muntenia, Moldova si Sudul Transilvaniei. Vineri, 23 decembrie, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter în judeţul Vrancea, la ora locală 18:58, conform Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a avut loc la o adâncime de 119,8 kilometri. In aceeasi zi , s-au mai produs încă două cutremure, unul în judeţul Vrancea, la ora locală 3:37, cu o magnitudine de 2,6 grade pe scara Richter şi la o adâncime de 99,3 kilometri, iar celălalt, în judeţul Alba, la ora 14:32, cu magnitudinea 2 şi la o adâncime de 6,5 kilometri. De la începutul acestei luni, în România s-au produs 22 cutremure cu magnitudini între 2 şi 3,9 grade pe scara Richter. 96 SHARES Share Tweet

