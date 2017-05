Social Cutremur cu magnitudinea de 4,5 pe Richter în județul Vrancea, vineri, la 23:02 de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora locală 23:02, în județul Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri, conform datelor publicate pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: Odobești (37 km), Panciu (42 km), Onești (47 km), Focșani (51 km), Tîrgu Ocna (52 km). De la începutul lunii mai, în România s-au produs 15 cutremure cu magnitudini între 2 și 4,5 grade pe scara Richter. Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs în data de 8 februarie, în județul Buzău, la ora 17:08, și a avut o magnitudine de 5 grade pe Richter, seismul fiind resimțit și la București. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

