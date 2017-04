Editorial Cuţitul n-a ajuns la os! de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Hai să căutăm un loc de muncă, dă Doamne să nu găsim! Cam asta ar fi impresia de la ultima bursă a locurilor muncă, desfăşurată în Bacău, la sfârşitul săptămânii trecute. Sunt, în tot judeţul, aproape 15.000 de şomeri, la care se adaugă alte mii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Surprinzător, agenţii economici au venit cu o ofertă destul de bogată şi diversă, aproape 1500 de locuri, însă cererea a fost derizorie, oamenii au venit ca la plimbare, s-au uitat de la depărtare, au strâmbat din nas şi au plecat. Este adevărat că nu au fost scoase la “vânzare” posturi de directori, directori generali, manageri de proiecte, contabili şefi sau privitori pe geam, cu program redus şi maşină la scară. Aud prin diferite medii, pe unde mă învârt, că statul nu face, statul nu drege, că tinerii nu au unde să muncească, ba unii mai şi analizează, doct, la obiect, politica economică. Şi critică…, dar când este la o adică, să punem şi noi umărul la treabă, braţele, mintea, prima întrebare este: care este salariul? O femeie, aleasă primar într-o comună din judeţ, tânără, îmi spunea la un interviu că a venit vremea să reînvăţăm să muncim, un altul afirma că am ajuns un popor de asistaţi. Cred că ar trebui să ne apucăm de muncă, să nu mai stăm cu mâna întinsă după ajutoare, după stipendii pasagere. Ţara chiar are nevoie de oameni pricepuţi şi harnici. Pentru cele 1500 de oferte, doar şase sute au prezentat interes. Se vede treaba că, în Bacău, banii se câştigă şi altfel. Cum? 0 SHARES Share Tweet

