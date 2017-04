Educatie Cursuri de fotografie pentru elevii din Moineşti de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un număr de 22 elevi din municipiul Moinesti, 16 elevi ai Liceului Teoretic “Spiru Haret” şi şase ai Şcolii Gimnaziale “Ştefan Luchian” s-au bucurat pe deplin de cursurile de iniţiere în arta fotografică. Cursurile s-au desfăşurat la studioul CHROMATIQUE din Bacău sub îndrumarea – artistului fotograf Ovidiu Ungureanu, iar coordonator de proiect a fost artista Elena Arseni Lupaşcu, profesor de arte vizuale. Pe lângă o încărcătură de cunoştinte elevii au avut parte de experienţe frumoase, unice şi de momente surpriză organizate de Ovidiu Ungureanu şi asistentul Vlad Onescu, laborant foto video, la Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design „George Enescu” din Iaşi, surprinzând cursanţii cu un filmuleţ mannequin challenge, aceştia devenind protagoniştii principali. Cursurile s-au concretizat printr-o expoziţie finală de fotografie, având ca titlu “PORTRETUL” (foto), ridicată pe simezele Liceului Teoretic “Spiru Haret” Moineşti. Cursurile au fost susţinute de asociaţia E-CLASS şi Primăria Moineşti.

A doua ediţie va începe în luna mai şi se va desfăşura în Moineşti având ca subiect de studiu "Peisajul". Elevii din Moineşti vor avea ocazia să urmeze aceste cursuri timp de un an, asigurate de Primăria Moineşti, printr-un contract de parteneriat cu Studio Chromatique, pe baza unui proiect de finanţare. "Contribuția cursului a fost majoră, inspiraţională și cu siguranţă foarte interesantă, deoarece m-a ajutat să înțeleg că aş putea face carieră în fotografie. De aceea, în viitorul apropiat îmi doresc să urmez cursurile Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale", pentru a mă putea perfecţiona şi dedica întru totul pasiunii mele", a declarat Ștefan Aghiţoaie, elev al Liceului Teoretic "Spiru Haret". prof. Elena Arseni Lupaşcu

