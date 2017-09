Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară a organizat, vineri, la Bacau, seminarul „Oportunitati de calificare in industria alimentara”, din cadrul proiectului „Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul, a carui valoare este de patru milioane de euro, isi propune creşterea nivelului de calificare şi recalificare a lucrătorilor din industria alimentară. „Am demarat cursurile in toamna anului 2010, iar pâna la finele proiectului, in toamna acstui an, ne-am propus sa consiliem circa 3.200 de angajati din industria alimentara, din care cel putin 2.000 sa obtina calificarea, in 34 de meserii din domeniu”, a declarat Dragos Frumosu, managerul de proiect.

Proiectul are intindere nationala, iar cursurile de teorie si practica se desfasoara in trei centre, la Sighisoara, Brasov si Bucuresti. Cursurile sunt recunoscute de Ministerul Muncii si alte autoritati ale statului, sunt gratuite, iar la final exista posibilitatea obtinerii de catre cei calificati a unei subventii de câte 500 lei. Printre beneficiile angajatilor care obtin calificarea/recalificarea sunt gasirea mai facila a unui loc de munca, salarizarea la un nivel superior sau dezvoltarea spiritului antreprenorial. Angajatorii sau angajatii care doresc mai multe informatii despre aceste cursuri le pot obtine accesând pagina www.sindalimenta.ro.

